Уникальную «Пи-планету» удалось обнаружить астрономам

Пи-планета. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/n144156-unikalnuu-pi-planetu-udalos-obnarujit-astronomam.html

Ракурс

Новую необычную планету удалось обнаружить астрономам с помощью телескопа «Кеплер». Главной особенностью нового открытия является то, что планета вращается вокруг своей звезды каждые 3,14 дня со скоростью 81 км/с.

Она получила название K2−315b. Об этом сообщает «Популярная механика».

Отмечается, что необычная планета имеет радиус 0,95, который близок к радиусу Земли. Эта особенность делает ее одной из немногих экзопланет, которая похожа на нашу планету. Данная экзопланета вращается вокруг холодной звезды с массой в пять раз меньше солнечной.

Масса планеты также похожа на массу Земли, однако есть и существенное различие между этими двумя небесными телами — «Пи-планета», скорее всего, полностью непригодна для жизни.

Непригодной для существования ее делает особенность расположения орбиты, которая находится слишком близко к звезде. Такая деталь может влиять на то, что планета разогревается до 177 °C.

Уникальную планету обнаружили в рамках проекта Speculoos, который направлен на поиск экзопланет вокруг холодных звезд. Вращаясь на относительно небольшом удалении от звезды, такие планеты в некоторых случаях могут иметь условия, необходимые для формирования жизни.

Напомним, ранее мы сообщали, что астрономы-любители впервые открыли экзопланету Gliese 3470с, похожую на Сатурн. Планета вращается вокруг звезды Gliese 3470 — красного карлика, который находится на расстоянии 100 световых лет от Земли в созвездии Рака. Радиус планеты в 9,2 раза больше радиуса Земли, а период вращения составляет 66 дней.