Унікальну «Пі-планету» вдалося відшукати астрономам

Пі-планета. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/ua/n144156-unikalnu-pi-planetu-vdalosya-vidshukaty-astronomam.html

Ракурс

Нову незвичайну планету вдалося відкрити астрономам за допомогою телескопа «Кеплер». Головною особливістю нового відкриття є те, що планета обертається навколо своєї зірки кожні 3,14 дня зі швидкістю у 81 км/с.

Вона отримала назву K2−315b. Про це повідомляє «Популярная механика».

Зазначається, що незвичайна планета має радіус 0,95, що дуже схожий на радіус Землі. Ця особливість робить її однією з небагатьох екзопланет, яка схожа на нашу рідну планету. Ця екзопланета обертається навколо холодної зірки з масою у п’ять разів менше сонячної.

Маса планети також схожа на масу Землі, проте є і суттєва відмінність між цими двома небесними тілами — «Пі-планета», швидше за все, повністю непридатна для життя.

Непридатною для існування її робить особливість розташування орбіти, яка розташована дуже близько до зірки. Така деталь може впливати на те, що планета розігрівається до 177 °C.

Унікальну планету виявили в рамках проекту Speculoos, що спрямований на пошук екзопланет навколо холодних зірок. Обертаючись на відносно невеликій відстані від зірки, такі планети у деяких випадках можуть мати умови, необхідні для формування життя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що астрономи-любителі вперше відкрили екзопланету Gliese 3470с, схожу на Сатурн. Планета обертається навколо зірки Gliese 3470 — червоного карлика, який розташований на відстані 100 світлових років від Землі у сузір’ї Рака. Радіус планети у 9,2 раза більший за радіус Землі, а період обертання становить 66 днів.