Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Боксер Усик пішов вчитися на психолога до Авакова

Боксер Усик пішов вчитися на психолога до Авакова (ФОТО)

22 вер 2020, 12:46
999

Олександр Усик, екс-чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі, успішно склав вступні іспити у Харкові. Боксер навчатиметься на психологічному факультеті Харківського національного університету внутрішніх справ.

Телеведучий Андрій Данилевич, який став одногрупником Усика, написав, що зірки спорту і телеекрану складали вступні іспити на загальних підставах.

Щоб отримати студентський квиток на психологічному факультеті ХНУВС, абітурієнти півтори години писали тести з англійської і з психології.

Боксер Усик пішов вчитися на психолога до Авакова, фото — Інтер

Усик успішно склав іспити і став студентом університету внутрішніх справ.


Боксер Усик пішов вчитися на психолога до Авакова, фото — Інтер

Усик часто потрапляв у ЗМІ не тільки через його спортивні досягнення. У травні цього року його критикували за зйомки в російському фільмі про церкву.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів