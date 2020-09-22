Боксер Усик пішов вчитися на психолога до Авакова

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Ракурс

Олександр Усик, екс-чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі, успішно склав вступні іспити у Харкові. Боксер навчатиметься на психологічному факультеті Харківського національного університету внутрішніх справ.

Телеведучий Андрій Данилевич, який став одногрупником Усика, написав, що зірки спорту і телеекрану складали вступні іспити на загальних підставах.

Щоб отримати студентський квиток на психологічному факультеті ХНУВС, абітурієнти півтори години писали тести з англійської і з психології.

Усик успішно склав іспити і став студентом університету внутрішніх справ.

Усик часто потрапляв у ЗМІ не тільки через його спортивні досягнення. У травні цього року його критикували за зйомки в російському фільмі про церкву.