НБУ объяснил, почему экономика упала на 11%, фото — Нацбанк

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Ракурс

Экономический кризис, вызванный коронавирусным карантином, сократил ВВП Украины в апреле-июне на 11,4%.

В Нацбанке объяснили, что главной причиной спада валового внутреннего продукта было сокращение внутреннего спроса. Экономика работала в условиях жестких карантинных мероприятий и полной неопределенности относительно дальнейшего развития пандемии. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В ответ граждане стали меньше тратить на товары и услуги не первой необходимости. А бизнес сократил инвестиции, откладывая новые проекты.

В отчете НБУ именно сокращение инвестиций указывается весомым фактором падения ВВП. На этот процесс повлияли также неопределенность законодательства для отдельных секторов и рост заболеваемости коронавирусом.

Упал также экспорт (на 9%), поскольку произошел спад в сельском хозяйстве, уменьшился внешний спрос (на черные металлы), а также транзита газа. Вместе с тем почти на четверть во втором квартале 2020 года обвалился и импорт (на 23,4%).

В Нацбанке прогнозируют на третий квартал постепенное восстановление экономики, но экономику, по мнению регулятора, будут продолжать сдерживать ограничения в условиях адаптивного карантина и риск дальнейшего увеличения заболеваемости COVID-19.

«Ракурс» сообщал, что в начале сентября Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 6%, опасаясь дальнейшего негативного влияния пандемии на мировую экономику.

Правительство предполагает восстановление положительного тренда развития экономики и прогнозирует рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, 4,3% — в 2022 году и 4,7% — в 2023 году.