Кредит без вашего ведома: что делать и к кому обращаться. Фото: Shutterstock

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Ракурс

Кредиты в банке могут оформить мошенники на имена других украинцев. Тогда возникает ситуация, когда сотрудники банка или коллекторы звонят и требуют от граждан погасить кредит, о котором они впервые слышат.

Портал «Судебная власть в Украине» рассказывает, что в таком случае делать и куда стоит обращаться.

Прежде всего, стоит проверить информацию. Для этого нужно обратиться в банк, финансовое учреждение или коллекторскую компанию. Часто при проверке данных выясняется, что кто-то ошибочно мог указать ваш адрес или телефон.

Если же информация об оформлении кредита подтвердилась, нужно обратиться в правоохранительные органы. Следует написать заявление в полицию для того, чтобы данные внесли в Единый реестр досудебных расследований. Далее нужно обратиться в банк или к коллекторам и объяснить им, что лично вы кредит не оформляли. Для этого необходимо привести аргументы в вашу пользу.

В банке нужно потребовать заверенные копии документов об оформлении кредита. У коллекторов нужно взять договор переуступки вашей задолженности.

Со всеми этими документами следует обратиться к юристу, который специализируется в банковском деле. Он сможет выявить признаки подделки документа. Также эти признаки можно попытаться найти самостоятельно.

После этого снова следует обратиться в банк или финансовое учреждение и убедить их в подделке документов. Объединив усилия, получится быстрее разоблачить мошенников.

Также о подделке нужно сообщить в регуляторные организации в сфере банковского сектора. В частности, в Национальный банк Украины. Кроме того, следует обратиться в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Регулятор может назначить проверку, требовать от учреждений объяснений. После этого нужно подготовить иск в суд.

Как писал «Ракурс», ранее портал «Судебная власть в Украине» сообщил, как распознать фейковые судебные повестки.