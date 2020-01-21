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Ученые: Коровы могут разговаривать между собой. Фото: hozvo.ru

Ученые заявили о способности коров общаться друг с другом при помощи мычания

21 янв 2020, 12:47
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Коровы могут разговаривать между собой и делиться эмоциями при помощи мычания.

Ученые утверждают, что коровы используют свой голос, чтобы поддерживать контакт со стадом и выражать свои переживания: радость, возбуждение и страх. Об этом заявляют ученые университета Сиднея, которые проанализировали 333 записи мычала коровьего стада, сообщает Independent.

По словам исследователей, в зависимости от настроения тональность мычания коров меняется. Специалисты убеждают, что каждая корова имеет индивидуальные голосовые особенности. Это позволяет различать их мычание, даже не глядя на них.

Коровы — социальные животные. В каком-то смысле даже не удивительно, что они выражают свою индивидуальность, — заявила одна из авторов Александра Грин.

Ученые надеются, что в будущем результатами исследования смогут пользоваться фермеры, чтобы лучше понимать животных.

Напомним, в Нидерландах в порту Роттердама с мая 2019 года работает первая в стране плавучая ферма, где живут 32 коровы молочного направления. Кормят коров на плавучей ферме остатками зерна из местных пивоваренных заводов, из кафе и ресторанов. Пьют животные на ферме фильтрующуюся дождевую воду.


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