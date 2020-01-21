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Вчені: Корови можуть розмовляти між собою. Фото: hozvo.ru

Вчені заявили про можливість корів спілкуватися одна з одною через мукання

21 січ 2020, 12:47
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Корови можуть розмовляти між собою й ділитися емоціями через мукання.

Науковці стверджують, що корови використовують свій голос, щоб підтримувати контакт зі стадом та висловлювати свої переживання: радість, збудження та страх. Про це заявляють вчені університету Сіднея, які проаналізували 333 записи мукала коров’ячого стада, повідомляє Independent.

За словами дослідників, залежно від настрою тональність мукання корів змінюється. Фахівці переконують, що кожна корова має індивідуальні голосові особливості. Це дозволяє розрізняти їхнє мукання, навіть не дивлячись на них.

Корови — соціальні тварини. В якомусь сенсі навіть не дивно, що вони висловлюють свою індивідуальність, — заявила одна із авторів Олександра Грін.

Науковці надіються, що у майбутньому результатами дослідження зможуть користуватися фермери, щоб краще розуміти тварин.

Нагадаємо, у Нідерландах у порту Роттердама з травня 2019 року працює перша в країні плавуча ферма, де живуть 32 корови молочного напряму. Годують корів на плавучій фермі залишками зерна з місцевих пивоварних заводів, з кафе і ресторанів. П’ють тварини на фермі дощову воду, яка фільтрується.


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