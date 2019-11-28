Новини економіки: молокозаводи України купуватимуть сировину у Польщі, фото — День

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Через брак сировини молокозаводи України мають намір купувати молоко в Польщі. Саме через дефіцит сировинного молока декілька вітчизняних переробних підприємств планують ввозити його із сусідньої держави.

Про це повідомила Олена Жупінас, керівник проекту АВМ «Гуртовий збут молока» на конференції присвяченій молочній сфері Milk Processing.

Це не вирішить системної проблеми української галузі. Адже завезти зможуть декілька тисяч тонн, тим часом дефіцит становить понад 1 млн тонн. У цьому році вперше в історії України обсяг виробництва буде меншим за 10 млн тонн, — повідомила Жупінас.

За прогнозом річне виробництво молока складе 9,7 млн тонн, а це на 3,8% менше, ніж минулого року. Основною причиною такої ситуації є найбільше скорочення поголів’я дійних корів у промисловому секторі за останні 20 років — понад 30 тис. корів, повідомляє сайт Асоціації виробників молока.

Виробники молока нарікають на те, що зменшення поголів’я прискорилося після старту обігу земель в «турборежимі». Крім того, після відміни у 2016 році спецрежиму ПДВ держава не розробила ефективної програми підтримки тваринницької галузі, яка б дала можливість фермам розвиватися.

Жупінас порадила для призупинення вирізання поголів’я корів розробити для фермерів прозорі правила гри обігу земель та «запровадити стабільну підтримку на тривалу перспективу».