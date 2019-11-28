Новости экономики: молокозаводы Украины будут покупать сырье в Польше, фото — День

https://racurs.ua/n130112-molokozavody-ukrainy-budut-pokupat-syre-v-polshe-zayavlenie.html

Ракурс

Из-за нехватки сырья молокозаводы Украины намерены покупать молоко в Польше. Именно из-за дефицита сырьевого молока несколько отечественных перерабатывающих предприятий планируют ввозить его из соседнего государства.

Об этом сообщила Елена Жупинас, руководитель проекта АВМ «Оптовый сбыт молока» на конференции посвященной молочной сфере Milk Processing.

Это не решит системной проблемы украинской отрасли. Поскольку завезти смогут несколько тысяч тонн, в то время дефицит составляет более 1 млн тонн. В этом году впервые в истории Украины объем производства будет меньше 10 млн тонн, — сообщила Жупинас.

Согласно прогноза, годовое производство молока составит 9,7 млн тонн, а это на 3,8% меньше, чем в прошлом году. Основной причиной такой ситуации является наибольшее сокращение поголовья дойных коров в промышленном секторе за последние 20 лет — более 30 тыс. коров, сообщает сайт Ассоциации производителей молока.

Производители молока жалуются на то, что уменьшение поголовья ускорилось после старта оборота земель в «турборежиме». Кроме того, после отмены в 2016 году спецрежима НДС государство не разработало эффективной программы поддержки животноводческой отрасли, которая дала возможность фермам развиваться.

Жупинас посоветовала для приостановления вырезания поголовья коров разработать для фермеров прозрачные правила игры оборота земель и «ввести стабильную поддержку на длительную перспективу».