Кредит без вашого відома: що робити і до кого звертатися. Фото: Shutterstock

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Ракурс

Кредити в банку можуть оформити шахраї на імена інших українців. Тоді виникає ситуація, коли співробітники банку або колектори дзвонять і вимагають від громадян погасити кредит, про який вони вперше чують.

Портал «Судова влада в Україні» розповідає, що в такому випадку робити і куди варто звертатися.

Насамперед, варто перевірити інформацію. Для цього потрібно звернутися до банку, фінансової установи або колекторської компанії. Часто після перевірки даних з’ясовується, що хтось помилково міг вказати вашу електронну адресу або телефон.

Якщо ж інформація про оформлення кредиту підтвердилася, потрібно звернутися до правоохоронних органів. Слід написати заяву до поліції для того, щоб дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після цього треба звернутися до банку або колекторів і пояснити їм, що особисто ви кредит не оформлювали. Для цього необхідно навести аргументи на вашу користь.

Від банку треба вимагати завірені копії документів про оформлення кредиту. У колекторів треба взяти договір переуступки вашої заборгованості.

З усіма цими документами слід звернутися до юриста, спеціаліста з банківського права. Він зможе виявити ознаки підробки договору. Також ці ознаки можна спробувати знайти самостійно.

Після цього знову слід звернутися до банку або фінансової установи і переконати їх у підробці документів. Об'єднавши зусилля, вдасться швидше викрити шахраїв.

Також про підробку потрібно повідомити в регуляторні організації в сфері банківського сектору. Зокрема, в Національний банк України. Крім того, слід звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Регулятор може призначити перевірку, вимагати від установ пояснень. Після цього потрібно підготувати позов до суду.

Як писав «Ракурс», раніше портал «Судова влада в Україні» повідомив, як розпізнати фейкові судові повістки.