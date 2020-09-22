Колектори. Фото: Інформ-юа

https://racurs.ua/ua/n144165-yak-pozbutysya-kolektoriv-rozpoviv-min-ust.html

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Колектори в Україні часто переслідують телефонними дзвінками з погрозами не тільки боржників, а й випадкових людей.

Що робити у випадку, якщо вам погрожують колектори, і наскільки законна їхня діяльність, розповіли у Міністерстві юстиції України.

У відомстві заявили, що під час оформлення кредиту фінансова компанія зазвичай просить позичальника надати телефон родича, колеги або друга для того, щоб не втрачати зв’язок з боржником. У цей час установа не підписує з цими особами жодних документів та може навіть не перевіряти справжність контактів цих осіб.

Якщо особа особисто не давала дозволу на використання свого номеру телефону при оформленні кредиту, то фінансова компанія та колектори порушують закон, коли телефонують на приватний номер і вимагають сплатити кредит, наголошують у Мін’юсті.

При спілкуванні з колекторами варто дотримуватися таких порад:

зберігати спокій, оскільки колектори застосовують моральний тиск та намагаються залякати боржника;

записувати усі телефонні розмови з колекторами на диктофон та зберігати смс повідомлення як докази незаконних вимог, погроз.

У разі відвертих погроз і образ громадяни України мають право звернутися до поліції із заявою про відкриття кримінальної справи за однією зі статей Кримінального кодексу України, а саме:

ст.182 — порушення недоторканності приватного життя;

ст.189 — вимагання;

ст.190 — шахрайство;

ст. 355 — примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань.

Будь-які претензії від колекторів варто отримувати виключно у письмовій формі, з посиланнями на конкретні договори та юридичні підстави для цього. Також у відомстві зауважили, що документи без будь-яких юридичних підтверджень — оригіналів підписів та «мокрих» печаток — варто ігнорувати, як і прохання «вплинути» на друзів, сусідів або родичів.

За чинним законодавством, борги повинні повертати лише ті особи, у яких з організацією підписаний відповідний договір щодо повернення коштів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кредити в банку шахраї можуть оформлювати на імена інших українців. Тоді виникає ситуація, коли співробітники банку або колектори дзвонять і вимагають від громадян погасити кредит, про який вони вперше чують.