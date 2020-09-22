Футболки з Путіним і Сталіним продаватиме в Україні онлайн-ритейлер РФ — новини України

https://racurs.ua/ua/n144166-futbolky-z-putinym-i-zelenymy-cholovichkamy-prodavatyme-v-ukrayini-onlayn-ryteyler-rf-foto.html

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Футболки з Путіним, Сталіним, «зеленими чоловічками» і СРСР почав продавати в Україні найбільший російський онлайн-магазин одягу Wildberries.

Про це на сторінці в соцмережі Facebook повідомив блогер Антон Ходза.

Така зрада… ЗМІ повідомили, що нарешті російський онлайн-магазин кугутських шмоток Wildberries запустився і для України… А то ми не знали, де купити футболку з Путіним. Або набір для вишивання Путіна, — йдеться в повідомленні.

Ходза додав, що ціни для цього онлайн-магазину вказані в гривнях, а також на сайті зазначено, що товари в Україні доставляються компаніями «Нова пошта» та Meest.

Може це помилка або брехня. Тому є питання… Служба безпеки України, як вам взагалі вся ця ситуація? — запитав блогер.



У коментарі представник «Нової пошти» повідомив, що компанія «не має договору про надання послуг з організації перевезення відправлень з інтернет-магазином Wildberries».