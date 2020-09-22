Вандали. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144167-memorial-geroyiv-nebesnoyi-sotni-v-ispaniyi-poterpiv-vid-vandaliv-foto.html

Ракурс

Небесна сотня — прийнята в Україні назва загиблих учасників Євромайдану. Меморіали на честь героїв Революції гідності встановлені не лише в Україні, а і в інших країнах світу. Цього разу від вандалів постраждав меморіал в іспанському місті Алькала-де-Енарес, що розташований поблизу Мадрида.

На пам’ятнику балончиком намалювали фашистську зірку, а також зіпсували напис на меморіальній дошці. Про це розповів волонтер та екс-голова асоціації «Українці Алкали» Андрій Модрицький, передає «Громадське».





Він припустив, що ініціаторами спаплюження пам’ятнику можуть бути місцеві комуністичні партії та ліві радикали. На їхню думку, герої Небесної сотні — фашисти, через що вони вдаються до пострілів з вогнепальної зброї по меморіалу та різного роду вандалізму.

До цього меморіал намагалися прибрати представники місцевого самоврядування, а невідомі нападники зіпсували написи на дошці.

Меморіал в Іспанії відкрили у 2014 році з нагоди 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка та в пам’ять про Небесну сотню. Це один із перших у світі пам’ятників Небесній сотні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Польщі меморіальну дошку воїнам Української повстанської армії розбили, а її уламки викинули в яму.