Кошеня снігового барса зуміло вимкнути фотопастку — як це було — цікаві новини про тварин

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Кошеня снігового барса зуміло вимкнути фотопастку в Алтайському регіоні на кордоні Росії з Монголією. Спочатку на відео потрапила самка снігового барса з двома дитинчатами на хребті Чихачева.

Дослідники виявили камеру виключеною і, переглянувши відеозаписи, з’ясували причину. На останніх кадрах видно, як самка сніжного барса Гута проходить повз камери, а за нею йдуть двоє її однорічних дитинчат, пише Daily Mail.

Згодом одне з кошенят зауважує фотопастку, обнюхує її, а потім якимось чином вимикає.

Експерти Всесвітнього фонду дикої природи WWF намагаються встановити точну кількість снігових барсів в прикордонній зоні Росії та Монголії. Під час вересневої експедиції вчені перевірили 35 фотопасток, встановлених у травні-червні. Попередній перепис WWF нарахував в Росії 61 особину снігового барса.

Сніговий барс занесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи як вразливий вид, оскільки світова популяція ірбісів становить менше 10 тис. особин.