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Ракурс
Кошеня снігового барса зуміло вимкнути фотопастку — як це було — цікаві новини про тварин

Кошеня снігового барса зуміло вимкнути фотопастку — як це було (ВІДЕО)

22 вер 2020, 15:35
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Кошеня снігового барса зуміло вимкнути фотопастку в Алтайському регіоні на кордоні Росії з Монголією. Спочатку на відео потрапила самка снігового барса з двома дитинчатами на хребті Чихачева.

Дослідники виявили камеру виключеною і, переглянувши відеозаписи, з’ясували причину. На останніх кадрах видно, як самка сніжного барса Гута проходить повз камери, а за нею йдуть двоє її однорічних дитинчат, пише Daily Mail.

Згодом одне з кошенят зауважує фотопастку, обнюхує її, а потім якимось чином вимикає.

Експерти Всесвітнього фонду дикої природи WWF намагаються встановити точну кількість снігових барсів в прикордонній зоні Росії та Монголії. Під час вересневої експедиції вчені перевірили 35 фотопасток, встановлених у травні-червні. Попередній перепис WWF нарахував в Росії 61 особину снігового барса.

Сніговий барс занесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи як вразливий вид, оскільки світова популяція ірбісів становить менше 10 тис. особин.


Кошеня снігового барса зуміло вимкнути фотопастку — як це було

Кошеня снігового барса зуміло вимкнути фотопастку — як це було

Джерело: Ракурс


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