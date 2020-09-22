Жінка-водій врізалася і проштовхала «жертву» 169 м, фото — Policia SR

https://racurs.ua/ua/n144169-jinka-vodiy-protaranyla-audi-i-proshtovhala-jertvu-169-m-foto.html

Ракурс

Курйозна ДТП сталася у Словаччині. Не пощастило власнику автомобіля AudiА4, який їхав в напрямку міста Прешов.

Він мав намір повернути праворуч і знизив швидкість для цього маневру. У цей момент в нього ззаду врізалася на великій швидкості «Шкода». Водію «Ауді» вдалося втримати машину на дорозі і проїхати ще 169 м, доки машина, яка атакувала його ззаду, не зупинилася, повідомляє mukachevo.net.

Поліція Прешов повідомила, що за кермом «Шкоди» була 40-річна мешканка міста Кошице. Вона не помітила, що передній автомобіль знизив швидкість, аби здійснити поворот праворуч.

Жінку відправили на дихальний алкотест, який показав вміст 1,98 проміле. Посвідчення водія у жінки конфіскували, а також відправили водія у камеру.

Раніше «Ракурс» повідомляв про масштабну ДТП на Буковині. На автошляху Н-03 сполучення «Чернівці-Житомир», в межах села Недобоївці Хотинського району зіткнулися пасажирський мікроавтобус Volkswagen та легковий автомобіль Audi. Постраждали 12 осіб, одна жінка загинула.