Винищувач за 50 млн дол. розбили під час навчань у Росії

Винищувач Су-30 розбили під час навчань у Росії. Фото: tverigrad.ru

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Авіакатастрофа в Росії сталася 22 вересня під час навчань у Тверській області.

Винищувач Су-30 розбився під час навчально-тренувального польоту. Бойовий літак впав у лісі, але на землі руйнувань немає. Пілоти вижили, бо встигли катапультуватися. Про це повідомляє «Интерфакс» із посиланням на прес-службу Західного військового округу.

Льотчики після приземлення повідомили, що літак розбився. Пілотів евакуювали на аеродром. Причини та обставини падіння літака встановить спеціальна комісія.

Як відомо, Су-30СМ — двомісний винищувач покоління 4+, який серійно випускається на Іркутському авіазаводі. На озброєнні Військово-космічних сил та Військово-морського флоту Росії літак перебуває з 2013 року. Ринкова ціна одного такого винищувача варіюється в районі 50 млн дол.

Нагадаємо, у березні під час проведення планових польотів розбився російський військовий літак Су-27. Винищувач впав у Чорне море за 50 км від окупованої РФ Феодосії.