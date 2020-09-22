Истребитель за 50 млн долл. разбили во время учений в России

Истребитель Су-30 разбили во время учений в России. Фото: tverigrad.ru

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Ракурс

Авиакатастрофа в России произошла 22 сентября во время учений в Тверской области.

Истребитель Су-30 разбился во время учебно-тренировочного полета. Боевой самолет упал в лес, но на земле разрушений нет. Пилоты выжили, потому что успели катапультироваться. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Летчики после приземления сообщили, что самолет разбился. Пилотов эвакуировали на аэродром. Причины и обстоятельства падения самолета установит специальная комиссия.

Как известно, Су-30СМ — двухместный истребитель поколения 4+, который серийно выпускается на Иркутском авиазаводе. На вооружении Военно-космических сил и Военно-морского флота России самолет состоит с 2013 года. Рыночная цена одного такого истребителя варьируется в районе 50 млн долл.

Напомним, в марте во время проведения плановых полетов разбился российский военный самолет Су-27. Истребитель упал в Черное море в 50 км от оккупированной РФ Феодосии.