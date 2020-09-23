Хакеры взломали сайт Нацполиции и обнародовали фейки об аварии на АЭС — новости Украины

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Сайт Национальной полиции 23 сентября взломали хакеры. Злоумышленники обнародовали фейки, в том числе и о выбросе радиации на Ровенской АЭС. Впоследствии правоохранители решили временно отключить сайт.

Сегодня в 11.45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен, — сообщили у Авакова.

Специалисты МВД работают над устранением неисправностей. Также правоохранители попросили прощения за временные неудобства.

Напомним, сегодня на Ровенщине местным чиновникам пришлось успокаивать жителей области после появления информации о выбросе радиации на Ровенской АЭС и эвакуации на официальном сайте Варашского городского совета, а также на сайте Нацполиции.