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Хакеры взломали сайт Нацполиции и обнародовали фейки об аварии на АЭС — новости Украины

Хакеры взломали сайт Нацполиции и обнародовали фейки об аварии на АЭС (ФОТО)

23 сен 2020, 14:01
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Сайт Национальной полиции 23 сентября взломали хакеры. Злоумышленники обнародовали фейки, в том числе и о выбросе радиации на Ровенской АЭС. Впоследствии правоохранители решили временно отключить сайт.

Сегодня в 11.45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен, — сообщили у Авакова.

Специалисты МВД работают над устранением неисправностей. Также правоохранители попросили прощения за временные неудобства.


Напомним, сегодня на Ровенщине местным чиновникам пришлось успокаивать жителей области после появления информации о выбросе радиации на Ровенской АЭС и эвакуации на официальном сайте Варашского городского совета, а также на сайте Нацполиции.

Хакери зламали сайт Нацполіції та оприлюднили фейки про аварію на АЕС

Источник: Ракурс


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