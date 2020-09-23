Статистика COVID-19 в Україні погіршилася

https://racurs.ua/ua/n144192-statystyka-covid-19-v-ukrayini-pogirshylasya-za-dobu-v-likarni-poklaly-711-paciientiv.html

Ракурс

Коронавірус в Україні за добу знайшли ще у 3,5 тис. осіб. Статистика знову погіршилася у порівнянні з кількома попередніми днями, коли COVID-19 діагностували у менш як 3 тис. осіб.

В Україні 22 вересня коронавірус виявили у 3 тис. 497 осіб. Загалом його підтвердили за час пандемії вже у понад 184 тис. українців.

У лікарні за добу з коронавірусом чи підозрою на нього поклали 711 пацієнтів. Це найбільша кількість за період пандемії в країні, повідомив на брифінг міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За добу одужали 1 тис. 769 пацієнтів, а 63 — померли від ускладнень, свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Всього від коронавірусу померли вже 3 тис. 705, продовжують лікуватися 99 тис. 359 людей.

Добовий рекорд виявлених випадків в Україні за добу становить 3 тис. 584 (16 вересня).

Найбільше хворих за минулу добу виявили на Харківщині (403), Тернопільщині (337) та у Києві (307).

Максимальна кількість ліжок, які можуть бути відведені для лікування хворих на COVID-19 в Україні, становить 50−52 тис. Зараз розгорнуто 36 тис. Медики планують підготувати додатково ще 16 тис.

«Ракурс» повідомляв, що президент США Дональд Трамп вкотре звинуватив Китай в поширенні коронавірусу.

«Укрзалізниця» тим часом відновила продаж квитків зі станцій, які були в «червоній зоні». Продаж квитків знову доступний зі станцій: Коломия, Тернопіль, Чернівці, Дубно, Ізмаїл, Новоселиця та Клевань. В «Укрзалізниці» нагадали, що всі поїзди проходять дезінфекцію до і після подорожі.