Монобільшість — президентська фракція «Слуга народу» у Верховній Раді — нині налічує 246 нардепів.

Про це заявив спікер українського парламенту Дмитро Разумков в інтерв’ю телеканалу «Прямий», коментуючи можливість розпуску Верховної Ради.

Підставою для дострокового припинення повноважень (минулого скликання ВР — ред.) була навіть не довіра або недовіра громадян, а відсутність коаліції. Тому що у фракцій, які входили до більшості, не було більшості… У двох фракцій не вистачало 226 народних депутатів. Станом на сьогодні в монобільшості є 246, якщо я не помиляюсь, за останніми показниками, і це більше ніж необхідно, — зазначив Разумков.