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Можливий розпуск Ради прокоментував Разумков — Верховна Рада
Чисельність монобільшості у Раді порахував Разумковhttps://racurs.ua/ua/n144191-chyselnist-monobilshosti-u-radi-porahuvav-razumkov.htmlРакурс
Монобільшість — президентська фракція «Слуга народу» у Верховній Раді — нині налічує 246 нардепів.
Про це заявив спікер українського парламенту Дмитро Разумков в інтерв’ю телеканалу «Прямий», коментуючи можливість розпуску Верховної Ради.
Підставою для дострокового припинення повноважень (минулого скликання ВР — ред.) була навіть не довіра або недовіра громадян, а відсутність коаліції. Тому що у фракцій, які входили до більшості, не було більшості… У двох фракцій не вистачало 226 народних депутатів. Станом на сьогодні в монобільшості є 246, якщо я не помиляюсь, за останніми показниками, і це більше ніж необхідно, — зазначив Разумков.
Нагадаємо, на позачерговому з’їзді партії «Слуга народу» президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада нинішнього скликання наразі не потребує розпуску. 13 вересня Разумков в ефірі на одному з телеканалів зауважив, що не вбачає підстав для дострокового припинення повноважень парламенту дев’ятого скликання.
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