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Ракурс
Можливий розпуск Ради прокоментував Разумков — Верховна Рада

Чисельність монобільшості у Раді порахував Разумков

23 вер 2020, 09:14
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Монобільшість — президентська фракція «Слуга народу» у Верховній Раді — нині налічує 246 нардепів.

Про це заявив спікер українського парламенту Дмитро Разумков в інтерв’ю телеканалу «Прямий», коментуючи можливість розпуску Верховної Ради.


Підставою для дострокового припинення повноважень (минулого скликання ВР — ред.) була навіть не довіра або недовіра громадян, а відсутність коаліції. Тому що у фракцій, які входили до більшості, не було більшості… У двох фракцій не вистачало 226 народних депутатів. Станом на сьогодні в монобільшості є 246, якщо я не помиляюсь, за останніми показниками, і це більше ніж необхідно, — зазначив Разумков.

Нагадаємо, на позачерговому з’їзді партії «Слуга народу» президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада нинішнього скликання наразі не потребує розпуску. 13 вересня Разумков в ефірі на одному з телеканалів зауважив, що не вбачає підстав для дострокового припинення повноважень парламенту дев’ятого скликання.

Джерело: Ракурс


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