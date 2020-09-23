Численность монобольшинства в Раде посчитал Разумков

https://racurs.ua/n144191-chislennost-monobolshinstva-v-rade-poschital-razumkov.html

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Монобольшинство — президентская фракция «Слуга народа» в Верховной Раде — в настоящее время насчитывает 246 нардепов.

Об этом заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью телеканалу «Прямой», комментируя возможность роспуска Верховной Рады.

Основанием для досрочного прекращения полномочий (в прошлом созыве ВР — ред.) было даже не доверие или недоверие граждан, а отсутствие коалиции. Потому что у фракций, входящих в большинство, не было большинства… У двух фракций не хватало 226 народных депутатов. На сегодня у монобольшинства есть 246, если я не ошибаюсь, согласно последним показателям, и это больше, чем необходимо, — отметил Разумков.

Напомним, на внеочередном съезде партии «Слуга народа» президент Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада нынешнего созыва пока не нуждается в роспуске. 13 сентября Разумков в эфире на одном из телеканалов отметил, что не видит оснований для досрочного прекращения полномочий парламента девятого созыва.