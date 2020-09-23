Привлечь Китай к ответственности из-за коронавируса призвал Трамп в ООН

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Привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса призвал в своей речи президент США Дональд Трамп. Американский лидер возложил на Пекин ответственность за пандемию.

Обращение Трампа к Генеральной ассамблее ООН транслировалось в записи, сообщает «Голос Америки».

В первые дни распространения вируса Китай запретил поездки внутри страны, но позволил вылетать из Китая и заражать остальной мир… Правительство Китая и Всемирная организация здравоохранения, которую фактически контролирует Китай, ошибочно заявили, что нет никаких доказательств передачи вируса от человека к человека… Позже они ошибочно заявили, что люди без симптомов болезни не распространяют инфекцию… ООН должна привлечь Китай к ответственности за его действия, — подчеркнул Трамп.

Отметим, что Белый дом критикует Коммунистическую партию Китая за ее реакцию на COVID-19, вмешательство в иностранные выборы, шпионаж в США и распространение своего влияния на другие страны.

Мы ведем ожесточенную битву против невидимого врага — китайского вируса, который забрал много жизней в 188 странах… Мы распространим вакцину, мы победим вирус, мы положим конец пандемии и вступим в новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира, — убежден Трамп.

Комментируя работу ООН в целом, президент США посоветовал организации сосредоточить внимание на реальных проблемах мира.

Это терроризм, угнетение женщин, принудительный труд, торговля наркотиками, торговля людьми и сексуальная торговля, преследования на религиозной почве и этнические чистки религиозных меньшинств, — заявил Трамп.

Президент США отметил, что только заботясь о собственных гражданах можно найти настоящую основу для сотрудничества.