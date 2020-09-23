С новым послом для Украины определились в США — что о нем известно

https://racurs.ua/n144189-s-novym-poslom-dlya-ukrainy-opredelilis-v-ssha-chto-o-nem-izvestno.html

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Кит Дейтон вскоре может стать новым послом США в Украине — 22 сентября комитет Сената по иностранным делам рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить его кандидатуру.

Заседание комитета транслировалось онлайн.

Кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке теперь должно согласовать республиканское большинство в Сенате. Дейтона на пост главного дипломата США в Украине внес на утверждение еще в мае президент Дональд Трамп. Всего комитет поддержал 15 кандидатов на различные дипломатические должности.

Американский генерал-лейтенант возглавлял Европейский центр по изучению вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла в Германии, а также был стратегическим советником Министерства обороны Украины с 2018 года.

Генерал Дейтон получил степень магистра истории в Кембриджском университете и степень магистра международных отношений в Университете Южной Калифорнии. Владеет русским языком. Он также работал директором агентурной разведки разведуправления Минобороны в Вашингтоне. В свое время был военным атташе США в России.

Дейтон покинул военную службу 1 декабря 2010 года, проработав в вооруженных силах свыше 40 лет.

Напомним, должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович занимала эту должность с 2016 года. В прошлом году Трамп высказал ряд обвинений в адрес посла.