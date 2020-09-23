З новим послом для України визначилися у США — що про нього відомо

https://racurs.ua/ua/n144189-z-novym-poslom-dlya-ukrayiny-vyznachylysya-u-ssha-scho-pro-nogo-vidomo.html

Ракурс

Кіт Дейтон незабаром може стати новим послом США в Україні — 22 вересня комітет Сенату із закордонних справ рекомендував верхній палаті Конгресу затвердити його кандидатуру.

Засідання комітету транслювалося онлайн.

Кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці тепер має погодити республіканська більшість у Сенаті. Дейтона на пост головного дипломата США в Україні вніс на затвердження у травні президент Дональд Трамп. Загалом комітет підтримав 15 кандидатів на різні дипломатичні посади.

Американський генерал-лейтенант очолював Європейський центр з вивчення питань безпеки ім. Джорджа Маршалла у Німеччині, а також був стратегічним радником Міністерства оборони України з 2018 року.

Генерал Дейтон здобув ступінь магістра історії у Кембриджському університеті й ступінь магістра міжнародних відносин в Університеті Південної Каліфорнії. Володіє російською мовою. Він також працював директором агентурної розвідки розвідуправління Міноборони у Вашингтоні. Свого часу був військовим аташе США в Росії.

Дейтон вийшов у відставку з дійсної військової служби 1 грудня 2010 року, пропрацювавши у збройних силах понад 40 років.

Нагадаємо, посада глави диппредставництва у Києві залишається вакантною з травня 2019 року, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана до Вашингтона. Йованович обіймала цю посаду з 2016 року. Торік Трамп висловив низку звинувачень на адресу посла.