23 вересня відзначають свято «осінніх» Павла і Петра та День Полтавиhttps://racurs.ua/ua/n144188-23-veresnya-vidznachaut-svyato-osinnih-pavla-i-petra-ta-den-poltavy.htmlРакурс
23 вересня церковне свято «осінніх» Павла в Петра — єпископів Нікейських, які жили в IX ст. під час правління царя Льва Ісаверяніна. Святий Петро завжди боровся з язичниками, через що загинув мучeницькoю cмеpтю. Павло проповідував на території Нікеї, про його життя мало відомостей.
Селяни в Україні 23 вересня зазвичай зривали горобину і вішали грона над дахами будинків. Наші предки вірили, що це захистить їх від зла, позбавить їх та домашніх тварин від хвoроб.
Крім того, з горобини варили квас, вважалося, що 23 вересня горобина стає найсмачнішою. Також із неї готували спеціальні лікувальні настої, оскільки ця ягода володіє протизапальними властивостями. Всю горобину з дерев не зривали, а залишали ягоди ще й птахам.
Народні прикмети 23 вересня:
- Багато горобини у лісі — до похмурої осені і суворої зими.
- Мало горобини означало, що осінь буде суха, а зима — пізньою.
- Гілочка горобини на столі приносить в дім щастя.
- Ті, хто 23 вересня вирушає в дорогу, можуть бути спокійними: з ними нічого не станеться.
Крім того, 23 вересня відзначається День міста Полтава. У світі святкують Міжнародний день мов жестів, День шашок, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми.
23 вересня в історії:
- 1846 рік — Йоганн Готфрід Ґалле та Генріх Луї д’Аррест відкрили восьму планету Сонячної системи — Нептун.
- 1848 рік — американець Джон Куртіс зробив першу жувальну гумку.
- 1938 рік — під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку заклали капсулу часу, яку повинні розкрити у 6939 році.
- 1991 рік — Вірменія проголосила незалежність.
- 2008 рік — презентація першої версії операційної системи Android (Андроїд).
Іменини 23 вересня відзначають Андрій, Климент, Павло, Петро, Пульхерія.
Нагадаємо, 22 вересня в Україні щорічно відзначали День партизанської слави, яке було запроваджене в 2001 році з метою вшанування подвигу партизанів і підпільників у період Другої світової війни.