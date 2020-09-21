В Україні 22 вересня відзначають День партизанської слави, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n144134-22-veresnya-vidznachaut-den-partyzanskoyi-slavy.html

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22 вересня в Україні щорічно відзначають День партизанської слави. Це свято було запроваджене у 2001 році тодішнім президентом України Леонідом Кучмою «з метою всенародного вшанування подвигу партизанів і підпільників у період Великої Вітчизняної війни 1941−1945 років».

Православна церква 22 вересня відзначає післясвято Різдва Богородиці. День народження Богоматері відзначають 21 вересня, а 22 вересня вшановують пам’ять її батьків — Анни й Іоакима.

У народі їх вважали покровителями породіль і бездітних, оскільки самі вони довго не могли зачати дитину — це сталося вже коли вони були у похилому віці, після того, як Тоді Іоаким подався у пустелю для молитви.

Також на 22 вересня припадає осіннє рівнодення — час коли день та ніч зрівнюються за тривалістю. Після цього ніч почне ставати довшою, ніж день.

Народні прикмети: