22 вересня відзначають День партизанської славиhttps://racurs.ua/ua/n144134-22-veresnya-vidznachaut-den-partyzanskoyi-slavy.htmlРакурс
22 вересня в Україні щорічно відзначають День партизанської слави. Це свято було запроваджене у 2001 році тодішнім президентом України Леонідом Кучмою «з метою всенародного вшанування подвигу партизанів і підпільників у період Великої Вітчизняної війни 1941−1945 років».
Православна церква 22 вересня відзначає післясвято Різдва Богородиці. День народження Богоматері відзначають 21 вересня, а 22 вересня вшановують пам’ять її батьків — Анни й Іоакима.
У народі їх вважали покровителями породіль і бездітних, оскільки самі вони довго не могли зачати дитину — це сталося вже коли вони були у похилому віці, після того, як Тоді Іоаким подався у пустелю для молитви.
Також на 22 вересня припадає осіннє рівнодення — час коли день та ніч зрівнюються за тривалістю. Після цього ніч почне ставати довшою, ніж день.
Народні прикмети:
- якою погода буде цього дня — такою надалі буде вся осінь;
- якщо в гронах горобини багато ягід — зима буде суворою;
- якщо погода суха та сонячна — осінь буде погожою;
- якщо птахи відлітають у теплі краї — зима буде ранньою та з сильними морозами.