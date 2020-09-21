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В Україні 22 вересня відзначають День партизанської слави, фото: «Вікіпедія»

22 вересня відзначають День партизанської слави

21 вер 2020, 21:59
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22 вересня в Україні щорічно відзначають День партизанської слави. Це свято було запроваджене у 2001 році тодішнім президентом України Леонідом Кучмою «з метою всенародного вшанування подвигу партизанів і підпільників у період Великої Вітчизняної війни 1941−1945 років».

Православна церква 22 вересня відзначає післясвято Різдва Богородиці. День народження Богоматері відзначають 21 вересня, а 22 вересня вшановують пам’ять її батьків — Анни й Іоакима.

У народі їх вважали покровителями породіль і бездітних, оскільки самі вони довго не могли зачати дитину — це сталося вже коли вони були у похилому віці, після того, як Тоді Іоаким подався у пустелю для молитви.


Також на 22 вересня припадає осіннє рівнодення — час коли день та ніч зрівнюються за тривалістю. Після цього ніч почне ставати довшою, ніж день.

Народні прикмети:

  • якою погода буде цього дня — такою надалі буде вся осінь;
  • якщо в гронах горобини багато ягід — зима буде суворою;
  • якщо погода суха та сонячна — осінь буде погожою;
  • якщо птахи відлітають у теплі краї — зима буде ранньою та з сильними морозами.

Джерело: Ракурс


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