22 сентября отмечают День партизанской славыhttps://racurs.ua/n144134-22-sentyabrya-otmechaut-den-partizanskoy-slavy.htmlРакурс
22 сентября в Украине ежегодно отмечают День партизанской славы. Этот праздник был введен в 2001 году тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой «с целью всенародного чествования подвига партизан и подпольщиков в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов».
Православная церковь 22 сентября отмечает попразднство Рождества Богородицы. День рождения Богоматери отмечают 21 сентября, а 22 сентября чтят память ее родителей — Анны и Иоакима.
В народе их считали покровителями рожениц и бездетных, поскольку сами они долго не могли зачать ребенка — это произошло уже когда они были в преклонном возрасте, после того, как Тогда Иоаким ушел в пустыню для молитвы.
Также на 22 сентября приходится осеннее равноденствие — время когда день и ночь уравниваются по продолжительности. После этого ночь начнет становиться длиннее, чем день.
Народные приметы:
- какой погода будет в этот день — такой в дальнейшем будет вся осень;
- если в гроздьях рябины много ягод — зима будет суровой;
- если погода сухая и солнечная — осень будет погожей;
- если птицы улетают в теплые края — зима будет ранней и с сильными морозами.