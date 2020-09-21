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В Украине 22 сентября отмечают День партизанской славы, фото: «Википедия»

22 сентября отмечают День партизанской славы

21 сен 2020, 21:59
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22 сентября в Украине ежегодно отмечают День партизанской славы. Этот праздник был введен в 2001 году тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой «с целью всенародного чествования подвига партизан и подпольщиков в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов».

Православная церковь 22 сентября отмечает попразднство Рождества Богородицы. День рождения Богоматери отмечают 21 сентября, а 22 сентября чтят память ее родителей — Анны и Иоакима.

В народе их считали покровителями рожениц и бездетных, поскольку сами они долго не могли зачать ребенка — это произошло уже когда они были в преклонном возрасте, после того, как Тогда Иоаким ушел в пустыню для молитвы.


Также на 22 сентября приходится осеннее равноденствие — время когда день и ночь уравниваются по продолжительности. После этого ночь начнет становиться длиннее, чем день.

Народные приметы:

  • какой погода будет в этот день — такой в ​​дальнейшем будет вся осень;
  • если в гроздьях рябины много ягод — зима будет суровой;
  • если погода сухая и солнечная — осень будет погожей;
  • если птицы улетают в теплые края — зима будет ранней и с сильными морозами.

Источник: Ракурс


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