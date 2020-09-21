Дефіцит вітаміну E може мати тяжкі наслідки для здоров'я, фото: Men's Life

https://racurs.ua/ua/n144133-sche-odnu-nebezpeku-deficytu-vitaminu-e-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Вітамін Е необхідний для правильного розвитку нервової системи у ембріонів.

Такого висновку дійшли учені з Університету штату Орегон (США) в результаті експериментів над прісноводними рибами даніо, повідомляє видання EurekAlert.

Даніо — це невеликі риби з роду коропових, які розвиваються всього за п’ять днів після запліднення. Цей швидкий розвиток, а також надзвичайна схожість з людьми на молекулярному, генетичному та клітинному рівнях, роблять їх ідеальним кандидатом для таких досліджень.

У зародка зачаток мозку та нервова трубка з’являються рано. Вони формують нервову систему, а також «забезпечують» нервами всі органи та структури тіла. Без вітаміну Е у ембріонів даніо спостерігалися дефекти нервової трубки та дефекти мозку.

Тепер у нас є фотографії, на яких можна побачити дефекти нервової трубки та дефекти мозку, а також те, що вітамін Е перебуває прямо на замикаючих краях клітин, які формують мозок, — зазначають дослідники.

У здорових організмах клітини нервового гребеня (сукупності клітин, що виділяються з крайових відділів нервового жолобка під час його замикання в нервову трубку) стимулюють створення лицьових кісток і хрящів, а також «вростають» у тіло, створюючи периферичну нервову систему.

Виступаючи в ролі стовбурових клітин, клітини гребня важливі для мозку і спинного мозку, а також є клітинами приблизно 10 різних систем органів, включаючи серце і печінку, — сказав Требер. — Якщо ці клітини стикаються з дефіцитом вітаміну Е, майже вся ембріонна форма дерегулюється. Не дивно, що ми бачимо смерть ембріона при нестачі вітаміну Е.

Зазначається, що ембріони риб під час цих експериментів дожили до 24 годин, після чого почали помирати. При цьому через шість годин різниці у розвитку не було, вона з’являлася через 12 годин, але не вбивала тварину. Лише через 24 години спостерігалися кардинальні зміни, які призводили до летального результату.

Мене турбують жінки та вагітність через повідомлення про те, що у жінок з низьким вмістом вітаміну Е у плазмі зростає ризик викидня, — зазначає керівник дослідження професор Марет Трабер.

Нагадаємо, учені вважають, що вітамін D може застосовуватися для профілактики коронавірусу.