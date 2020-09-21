Дефицит витамина E может иметь тяжелые последствия для здоровья, фото: Men's Life

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Ракурс

тамин Е необходим для правильного развития нервной системы у эмбрионов.

К такому выводу пришли ученые из Университета штата Орегон (США) в результате экспериментов над пресноводными рыбами данио, сообщает издание EurekAlert.

Данио — это небольшие рыбы из рода карповых, развивающиеся всего через пять дней после оплодотворения. Этот быстрое развитие, а также необычайное сходство с людьми на молекулярном, генетическом и клеточном уровнях, делают их идеальным кандидатом для таких исследований.

У зародыша зачаток мозга и нервная трубка появляются рано. Они формируют нервную систему, а также «обеспечивают» нервами все органы и структуры тела. Без витамина Е у эмбрионов данио наблюдались дефекты нервной трубки и дефекты мозга.

Теперь у нас есть фотографии, на которых можно увидеть дефекты нервной трубки и дефекты мозга, а также то, что витамин Е находится прямо на замыкающих краях клеток, которые формируют мозг, — отмечают исследователи.

В здоровых организмах клетки нервного гребня (совокупности клеток, выделяемых из краевых отделов нервного желобка при его замыкании в нервную трубку) стимулируют создание лицевых костей и хрящей, а также «врастают» в тело, создавая периферическую нервную систему.

Выступая в роли стволовых клеток, клетки гребня важны для мозга и спинного мозга, а также являются клетками примерно 10 различных систем органов, включая сердце и печень, — сказал Требер. — Если эти клетки сталкиваются с дефицитом витамина Е, почти вся эмбрионная форма дерегулируется. Неудивительно, что мы видим смерть эмбриона при недостатке витамина Е.

Отмечается, что эмбрионы рыб во время этих экспериментов дожили до 24 часов, после чего начали умирать. При этом спустя шесть часов разницы в развитии не было, она появлялась спустя 12 часов, но не убивала животных. Лишь спустя 24 часа наблюдались кардинальные изменения, приводившие к летальному исходу.

Меня беспокоят женщины и беременность из-за сообщения о том, что у женщин с низким содержанием витамина Е в плазме увеличивается риск выкидыша, — отмечает руководитель исследования профессор Марет Трабер.

Напомним, ученые считают, что витамин D может применяться для профилактики коронавируса.