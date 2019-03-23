Витамины при неврологических заболеваниях

https://racurs.ua/2303-golovnaya-bol-i-depressiya-mogut-svidetelstvovat-o-deficite-vitaminov-nevrolog.html

Ракурс

Весной особенно часто чувствуется усталость и недостаток энергии. О чем могут свидетельствовать раздражительность, истощение и головная боль, а также о том, чем питаются нейроны и что любит нервная система, — Александра Щебет, врач-невролог, медицинский руководитель Печерского филиала R+ Medical Network.

Еда, которую любит нервная система

Нервная система — это мощный компьютер, регулирующий все процессы нашего организма. Мозг занимает лишь 2% от массы тела, а потребляет 25% энергии. Если питание неполноценное, то страдает работа и этого компьютера, и весь организм.

Нейроны питаются глюкозой. Это не значит, что глюкозу нужно употреблять чрезмерно. Глюкоза должна поступать регулярно и в достаточном количестве. Наверное, вы чувствовали: съели конфету, будто добавилось энергии, но быстро происходит гликемический провал, когда уже не можешь собрать себя в кучу. Если питаться белым хлебом, пирожными, конфетами — быстрыми углеводами, такие провалы будут происходить регулярно.

Отдайте предпочтение медленным углеводам — ​​крупам, бобовым. Особенно полезны для мозга орешки. Если вы любите чем-то перекусывать на работе, поставьте баночку с грецкими орешками, миндалем, кешью и т. п. В орехах есть почти все, что нужно для мозга. Они содержат омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), множество минеральных веществ. Видимо, недаром грецкий орех похож на мозг.

Советую регулярно употреблять авокадо. Он также содержит много ПНЖК, которые влияют не только на здоровье и красоту кожи, но и на нервную систему. Омега-3 входят в состав миелиновой оболочки нервных волокон и влияют напрямую на метаболизм серотонина, дофамина — так называемых гормонов счастья.

Когда сдают нервы...

Я часто направляю своих пациентов на обследование — анализы на железо, определенные группы витаминов (например, B12), обязательно витамин D. Эти вещества очень важны. Для невролога они интересны прежде всего потому, что на фоне их дефицита формируются болевые и депрессивные синдромы.

Когда на прием приходит молодая женщина с хронической головной болью, кроме исключения неврологических моментов нужно посмотреть, нет ли скрытого дефицита железа, с которым наши женщины ходят десятилетиями, дефицита витамина D. Эндокринологи считают, что у всех нас есть дефицит этого витамина. Вопрос становится особенно актуальным в конце зимы и в начале весны. Есть проблема даже летом — мы все в основном сидим в офисах, мало кто может позволить себе выйти на час прогуляться днем.

Однако факт дефицита нужно все же подтвердить. Лучше обратиться к врачу, который подскажет, какие именно анализы стоит сдать в лаборатории, а по результатам назначит необходимую дозировку. Сами себе вы можете прописать лишние исследования не на одну тысячу гривен. К тому же можно заработать гипервитаминоз. В некоторых случаях это опаснее недостатка витаминов.

Для неврологии одним из самых серьезных является дефицит витаминов группы B. Выраженный дефицит у нас встречается редко. Есть различные витамины B, их дефицит по-своему влияет на структуру нервной системы. Нервные клетки, скажем так, обернуты миелиновой оболочкой, по которой проходит нервный импульс. Витамины группы B напрямую участвуют в формировании этой оболочки, влияют на скорость передачи импульса.

Чаще всего в наше время можно наблюдать дефицит витамина B12. Такой дефицит встречается у людей, злоупотребляющих алкоголем, ведь алкоголь блокирует синтез этого витамина. Абсолютно благополучный на первый взгляд молодой бизнесмен, который иногда запивает стресс, может обратиться к врачу из-за сильной боли в ногах. Почти сразу после инъекции витамина B12 все проходит.

Отдельно надо выделить магний. Магний — это минерал, регулирующий многие биохимические процессы. Без магния нейроны не могут нормально работать. В условиях стресса нейроны работают чрезмерно, магния расходуется больше, что приводит к повышению утомляемости, тревожности, эмоциональной возбудимости. Могут появляться надоедливые хронические головные боли.

Во всех международных протоколах есть рекомендации начинать с высоких доз магния. Сам по себе магний хорошо убирает эти симптомы. В своей практике я часто назначаю магний пациентам. Помимо таблетки хорошо употреблять пищу, богатую магнием, — так эффект будет более длительным и намного более устойчивым. Магний — это орешки, зеленые салаты, брокколи, крупы (гречка), много магния в киноа.

Продукты, которые вредят нервной системе

Быстрые углеводы — сладости, белый сахар в чрезмерных количествах вредны. Нейроны хоть и питаются глюкозой, но не имеют возможности ее накапливать. Когда вокруг нейрона концентрация глюкозы становится высокой (например, при чрезмерном употреблении сладостей, у пациентов с сахарным диабетом), это приводит к повышенной агрессивности, раздражительности, истощаемости, производительность падает. Если вам хочется сладкого, возьмите кусочек горького черного шоколада — с содержанием какао не менее 70%, он даст вам энергию.

Помните об умеренности, употребляя алкоголь. Он оказывает токсическое действие на нейроны.

Есть данные, что надо ограничивать красное мясо. С одной стороны, в красном мясе есть и железо, и белок, и омега-3. С другой, если есть продукты переработки жирного красного мяса, например, колбасы, то это приводит к развитию атеросклероза. Самое лучшее — это запеченное мясо, тушеное. Гриль — идеальный вариант приготовления и для овощей, и для мяса, ведь при этом максимально сохраняются питательные вещества.

Нужно не забывать о рыбе. Желательно выбирать морскую или океаническую. Рыба содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, йод, фосфор, жирорастворимые витамины — A, D, E.

Существуют ли волшебные таблетки для памяти?

Международная организация под названием «Кокрановское сотрудничество» проводит обзор актуальности, достоверности всех медицинских исследований в мире. В конце прошлого года были опубликованы данные о влиянии витаминов и биодобавок на функции мышления, памяти, в частности с учетом возможности отсрочить болезнь Альцгеймера. Это исследование касалось краткосрочной перспективы, ученые не изучали влияние через десять или более лет. Так вот, если вы будете есть модные сегодня таблетки — лецитин, витамины, это никак не повлияет на ваш мозг в ближайшее время. В долгосрочной перспективе — возможно. Но в долгосрочной перспективе важнее скорректировать свое питание. Вы же не будете всю жизнь сидеть на таблетках!

Подготовила Оксана ШКЛЯРСКАЯ