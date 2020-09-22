23 сентября праздник Павла и Петра. Фото: facedobra.com

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23 сентября церковный праздник «осенних» Павла у Петра — епископов Никейских, которые жили в IX веке во время правления царя Льва Исаверянина. Святой Петр всегда боролся с язычниками, из-за чего погиб мученической смертью. Павел проповедовал на территории Никеи, о его жизни мало сведений.

Селяне в Украине 23 сентября обычно срывали рябину и вешали гроздья над крышами домов. Наши предки верили, что это защитит их от зла, избавит их и домашних животных от болезней.

Кроме того, из рябины варили квас, считалось, что 23 сентября рябина становится самой вкусной. Также из нее готовили специальные лечебные настои, поскольку эта ягода обладает противовоспалительными свойствами. Всю рябину с деревьев не срывали, а оставляли ягоды еще и птицам.

Народные приметы 23 сентября:

Много рябины в лесу — к пасмурной осени и суровой зиме.

Мало рябины означало, что осень будет сухая, а зима — поздней.

Веточка рябины на столе приносит в дом счастье.

Те, кто 23 сентября отправляется в путь, могут быть спокойными: с ними ничего не случится.

Кроме того, 23 сентября отмечается День города Полтава. В мире празднуют Международный день языков жестов, День шашек, Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми.

23 сентября в истории:

1846 год — Иоганн Готфрид Галле и Генрих Луи Д’аррест открыли восьмую планету Солнечной системы — Нептун.

1848 год — американец Джон Куртис сделал первую жевательную резинку.

1938 год — во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке заложили капсулу времени, которую должны вскрыть в 6939 году.

1991 год — Армения провозгласила независимость.

2008 год — презентация первой версии операционной системы Android (Андроид).

Именины 23 сентября отмечают Андрей, Климент, Павел, Петр, Пульхерия.

Напомним, 22 сентября в Украине ежегодно отмечали День партизанской славы, который был введен в 2001 году с целью чествования подвига партизан и подпольщиков в период Второй мировой войны.