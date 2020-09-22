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Ракурс
«Вакцинный национализм» раскритиковал генсек ООН, призвав создать дешевую «народную вакцину»

«Вакцинный национализм» раскритиковал генсек ООН, призвав создать дешевую «народную вакцину»

22 сен 2020, 17:23
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Генсек Антониу Гутерреш сегодня, 22 сентября, выступил с обращением к Генассамблее Организации Объединенных Наций. Большую часть своего выступления он посвятил пандемии коронавируса.

С января по всему миру скачет «всадник» пандемии COVID-19, который присоединился к четырем другим всадникам — геостратегической напряженности, климатическому кризису, глобальному недоверию и негативных последствиях цифровых технологий — и увеличил разрушительную силу каждого из них, — отметил Гутерреш.

По его словам, мир одновременно столкнулся с эпохальным кризисом в области здравоохранения, крупнейшим экономическим кризисом и потерей рабочих мест со времен Великой депрессии.

Пандемия COVID-19 вскрыла слабые места нашего мира. Растущее неравенство. Климатическая катастрофа. Увеличение масштабов социального разобщения. Разгул коррупции… Впервые за 30 лет увеличиваются масштабы нищеты. Снижаются показатели развития человеческого потенциала, — отметил генсек ООН.

Он убежден, что из-за пандемии коронавируса мир отклоняется от курса устойчивого развития.

В нашем реагировании на этот кризис мы не можем вернуться к прошлому или забраться каждый в свою национальную раковину. Для того чтобы преодолеть сегодняшние трудности и вызовы, нам необходимо не меньше, а больше международного сотрудничества… Мы поддерживаем усилия по созданию недорогостоящей «народной вакцины», доступной во всех странах. Однако, согласно сообщениям, некоторые страны заключают параллельные сделки исключительно в интересах своего собственного населения. Такой «вакцинный национализм» не только несправедлив, но и обречен на провал. Никто из нас не будет в безопасности до тех пор, пока в безопасности не окажемся мы все, — заявил Гутерреш.


Он отметил, что так же экономика не может функционировать в условиях бесконтрольного распространения пандемии.

Источник: Ракурс


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