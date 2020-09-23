Притягнути Китай до відповідальності через коронавірус закликав Трамп в ООН

https://racurs.ua/ua/n144190-prytyagnuty-kytay-do-vidpovidalnosti-cherez-koronavirus-zaklykav-tramp-v-oon.html

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Притягнути Китай до відповідальності за поширення коронавірусу закликав у своїй промові президент США Дональд Трамп. Американський лідер поклав на Пекін відповідальність за пандемію.

Звернення Трампа до Генеральної асамблеї ООН транслювалося в записі, повідомляє «Голос Америки».

У перші дні поширення вірусу Китай заборонив поїздки всередині країни, але дозволив вилітати з Китаю і заражати решту світу… Уряд Китаю і Всесвітня організація охорони здоров’я, яку фактично контролює Китай, помилково заявили, що немає жодних доказів передачі вірусу від людини до людини… Пізніше вони помилково заявили, що люди без симптомів хвороби не поширюють інфекцію… ООН повинна притягнути Китай до відповідальності за його дії, — наголосив Трамп.

Зауважимо, що Білий дім критикує Комуністичну партію Китаю за її реакцію на COVID-19, втручання в іноземні вибори, шпигунство у США і поширення свого впливу на інші країни.

Ми ведемо запеклу битву проти невидимого ворога — китайського вірусу, який забрав незліченну кількість життів в 188 країнах… Ми поширимо вакцину, ми переможемо вірус, ми покладемо край пандемії і вступимо в нову еру безпрецедентного процвітання, співробітництва й миру, — переконаний Трамп.

Коментуючи роботу ООН в цілому, президент США у своєму виступі порадив ООН задля підвищення ефективності зосередити увагу на реальних проблемах світу.

Це тероризм, пригнічення жінок, примусова праця, торгівля наркотиками, торгівля людьми та сексуальна торгівля, переслідування на релігійному ґрунті і етнічні чистки релігійних меншин, — заявив Трамп.

Президент США зазначив, що лише піклуючись про власних громадян можна знайти справжню основу для співпраці.