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Ракурс
Статистика COVID-19 в Украине ухудшилась

Статистика COVID-19 в Украине ухудшилась — за сутки в больницы положили 711 пациентов (ИНФОГРАФИКА)

23 сен 2020, 09:27
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Коронавирус в Украине за сутки диагностировали еще у 3,5 тыс. граждан. Статистика снова ухудшилась по сравнению с несколькими предыдущими днями, когда COVID-19 диагностировали у менее 3 тыс. человек.

В Украине 22 сентября коронавирус обнаружили у 3 тыс. 497 человек. В целом его подтвердили за время пандемии уже у более 184 тыс. украинцев. В больницы за сутки с коронавирусом или подозрением на него положили 711 пациентов. Это самое большое количество госпитализированных за период пандемии в стране, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки выздоровели 1 тыс. 769 пациентов, а 63 — умерли от осложнений, свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные — СНБО

Всего от коронавируса умерли уже 3 тыс. 705 человек, продолжают лечиться 99 тыс. 359 человек. Суточный рекорд выявленных случаев в Украине за сутки составляет 3 тыс. 584 (16 сентября).

Самое большое число больных коронавирусной болезнью за минувшие сутки обнаружили на Харьковщине (403), Тернопольщине (337) и в Киеве (307).

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные — СНБО

Максимальное число коек, которые могут быть отведены для лечения больных COVID-19 в Украине, составляет 50−52 тыс. Сейчас развернуты 36 тыс. Медики планируют подготовить дополнительно еще 16 тыс.

«Ракурс» сообщал, что президент США Дональд Трамп опять обвинил Китай в распространении коронавируса.


«Укрзализныця» тем временем возобновила продажу билетов со станций, которые были в «красной» зоне. Продажа билетов снова доступна в Коломые, Тернополе, Черновцах, Дубно, Измаиле, Новоселице и Клевани. В «Укрзализныце» напомнили, что все поезда проходят дезинфекцию до и после путешествия.

Источник: Ракурс


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