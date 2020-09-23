Статистика COVID-19 в Украине ухудшилась

https://racurs.ua/n144192-statistika-covid-19-v-ukraine-uhudshilas-za-sutki-v-bolnicy-polojili-711-pacientov-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за сутки диагностировали еще у 3,5 тыс. граждан. Статистика снова ухудшилась по сравнению с несколькими предыдущими днями, когда COVID-19 диагностировали у менее 3 тыс. человек.

В Украине 22 сентября коронавирус обнаружили у 3 тыс. 497 человек. В целом его подтвердили за время пандемии уже у более 184 тыс. украинцев. В больницы за сутки с коронавирусом или подозрением на него положили 711 пациентов. Это самое большое количество госпитализированных за период пандемии в стране, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки выздоровели 1 тыс. 769 пациентов, а 63 — умерли от осложнений, свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

Всего от коронавируса умерли уже 3 тыс. 705 человек, продолжают лечиться 99 тыс. 359 человек. Суточный рекорд выявленных случаев в Украине за сутки составляет 3 тыс. 584 (16 сентября).

Самое большое число больных коронавирусной болезнью за минувшие сутки обнаружили на Харьковщине (403), Тернопольщине (337) и в Киеве (307).

Максимальное число коек, которые могут быть отведены для лечения больных COVID-19 в Украине, составляет 50−52 тыс. Сейчас развернуты 36 тыс. Медики планируют подготовить дополнительно еще 16 тыс.

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«Укрзализныця» тем временем возобновила продажу билетов со станций, которые были в «красной» зоне. Продажа билетов снова доступна в Коломые, Тернополе, Черновцах, Дубно, Измаиле, Новоселице и Клевани. В «Укрзализныце» напомнили, что все поезда проходят дезинфекцию до и после путешествия.