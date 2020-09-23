Штрафи за марний виклик швидкої допомоги та пожежників встановив Кабмін — новини України

https://racurs.ua/ua/n144214-shtrafy-za-marnyy-vyklyk-shvydkoyi-dopomogy-ta-pojejnykiv-vstanovyv-kabmin-dokument.html

Ракурс

Нові штрафи за неправдивий виклик швидкої допомоги та рятувальників встановив Кабмін під час засідання 23 вересня. Йдеться про законопроект, який регулює посилення відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки.

Як зазначив у Телеграм нардеп Олексій Гончаренко, проект закону передбачає: