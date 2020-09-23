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Штрафи за марний виклик швидкої допомоги та пожежників встановив Кабмін — новини України
Штрафи за марний виклик швидкої допомоги та пожежників встановив Кабмін (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n144214-shtrafy-za-marnyy-vyklyk-shvydkoyi-dopomogy-ta-pojejnykiv-vstanovyv-kabmin-dokument.htmlРакурс
Нові штрафи за неправдивий виклик швидкої допомоги та рятувальників встановив Кабмін під час засідання 23 вересня. Йдеться про законопроект, який регулює посилення відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки.
Як зазначив у Телеграм нардеп Олексій Гончаренко, проект закону передбачає:
за завідомо неправдивий виклик рятувальників або швидкої допомоги ― штраф на рівні від 3400 до 10 тис. 200 грн;
кримінальну відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення аварії;
мінімальний штраф за відповідні адмінпорушення (невиконання приписів та порушення вимог пожежної та техногенної безпеки) у розмірі 510 грн, а максимальний ― 8 тис. 500 грн.
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