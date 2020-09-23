Спільник сина Авакова у «справі рюкзаків» залишився безкарним

Олександр Аваков. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n144217-spilnyk-syna-avakova-u-spravi-rukzakiv-zalyshyvsya-bezkarnym.html

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Справа про рюкзаки сина Авакова завершилася униканням від відповідальності. Підприємця Володимира Литвина, який два роки тому взяв на себе провину замість сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, звільнили від покарання.

Причиною уникнення стало те, що дворічний умовний термін вже сплив. Про це стало відомо з рішення Червонозаводського районного суду Харкова.

Повідомляється, що за цей час Литвин не здійснив жодного нового злочину, а тому закон передбачає звільнення засудженого від покарання. Згідно з Кримінальним кодексом України, судимість Литвина вважається погашеною. Прокурор по справі, сам Литвин та його захист підтримали це рішення.

Як відомо, у справі про розтрату бюджетних коштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Національним антикорупційним бюро (НАБУ) у 2017 році було затримало трьох осіб — сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією «Turboseo».

5 квітня 2018 року правоохоронці повідомили, що завершили досудове розслідування. Однак у липні стало відомо, що прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) закрив справу проти Авакова та Чеботаря. Третій фігурант справи вирішив взяти провину на себе.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міноборони закупило рюкзаки вдвічі дешевші від «рюкзаків» сина глави МВС.