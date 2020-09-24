У світі триває епідемія коронавірусу, фото: Pixnio

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Епідемія коронавірусу у світі триває. Щоб пришвидшити пошук нових методів лікування коронавірусної хвороби COVID-19, дослідники випробовують препарати, які вже відомі як безпечні для використання на людях, але для інших ситуацій.

Учені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (США) встановили, що статини (препарати, які застосовуються для зменшення рівня холестерину в крові), здатні знижувати ризик важкого перебігу COVID-19, повідомляє видання ScienMag.

Спостереження за пацієнтами, яких госпіталізували з коронавірусом у Сан-Дієго (Каліфорнія) в період з лютого по червень, показало, що:

вживання пацієнтами статинів до госпіталізації було пов’язаним зі зниженням на понад 50% ризику розвитку тяжкої форми COVID-19.

пацієнти з COVID-19, які вживали статини до госпіталізації, одужували швидше, ніж ті, хто не приймав ліки, що знижують рівень холестерину.

Також учені встановили клітинний механізм, який стоїть за цим явищем.

Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку COVID-19, проникає до людських клітин через розташований на їхній поверхні білок ACE2. Проте, вважають учені, вірусу також потрібен холестерин (який зазвичай міститься в клітинних мембранах), щоб злитися з клітиною та потрапити в неї.

Водночас статини, які призначені для виведення холестерину з судин, забирають його також і з клітинних мембран, що в результаті запобігає потраплянню вірусів до клітин.

Статини потрапили в поле зору учених, коли вони досліджували, які гени вмикаються в клітинах легенів людини у відповідь на SARS-CoV-2.

Виявилося, що активізується ген CH25H, який кодує фермент, котрий модифікує холестерин, в результаті чого останній витягується з клітинних мембран. Також відомо, що цей ген активується при деяких інших вірусних інфекціях.

Це вже відбувається в нашому організмі регулярно, тому, можливо, нам просто потрібно підсилити його статинами або іншими способами, щоб краще протистояти деяким вірусам, — наголошують учені.



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