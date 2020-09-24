В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: Pixnio

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается. Чтобы ускорить поиск новых методов лечения коронавирусной болезни COVID-19, исследователи испытывают препараты, которые уже известны как безопасные для использования на людях, но для других ситуаций.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) установили, что статины (препараты, применяемые для уменьшения уровня холестерина в крови) способны снижать риск тяжелого течения COVID-19, сообщает издание ScienMag.

Наблюдение за пациентами, которых госпитализировали с коронавирусом в Сан-Диего (Калифорния) в период с февраля по июнь, показало, что:

прием пациентами статинов до госпитализации было связано со снижением на 50% риска развития тяжелой формы COVID-19.

пациенты с COVID-19, которые принимали статины до госпитализации, выздоравливали быстрее, чем те, кто не принимал лекарства, снижающие уровень холестерина.

Также ученые установили клеточный механизм, который стоит за этим явлением.

Коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию COVID-19, проникает в человеческие клетки через расположенный на их поверхности белок ACE2. Однако, считают ученые, вирусу также необходим холестерин (который обычно содержится в клеточных мембранах), чтобы слиться с клеткой и попасть в нее.

В то же время статины, которые предназначены для выведения холестерина из сосудов, забирают его также и из клеточных мембран, что в результате предотвращает попадание вирусов в клетки.

Статины попали в поле зрения ученых, когда они исследовали, какие гены включаются в клетках легких человека в ответ на SARS-CoV-2. Оказалось, что активизируется ген CH25H, кодирующий фермент, который модифицирует холестерин, в результате чего последний извлекается из клеточных мембран. Также известно, что этот ген активируется при некоторых других вирусных инфекциях.

Это уже происходит в нашем организме регулярно, поэтому, возможно, нам просто нужно усилить его статинами или другими способами, чтобы лучше противостоять некоторым вирусам, — подчеркивают ученые.



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