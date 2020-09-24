Александр Лукашенко, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n144240-inauguraciya-lukashenko-ne-oznachaet-priznaniya-ego-legitimnym-glavoy-belarusi-kuleba.html

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Инаугурация Александра Лукашенко, которая вчера, 23 сентября, неожиданно произошла без предварительных объявлений и приглашений в Минске, не означает признания его легитимным главой Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об этом в своем Твиттере вечером 23 сентября.

Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя (23 сентября — ред.) «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства, — подчеркнул Кулеба.

Министр также заверил, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела своего северного соседа и всегда поддерживала белорусский народ.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Их победителем официального был провозглашен многолетний президент Беларуси Александр Лукашенко.

Выборы спровоцировали массовые протестные акции в Беларуси, участники которых считают их результаты сфальсифицированными в пользу Лукашенко, а настоящим победителем выборов — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Напомним, инаугурация Лукашенко состоялась утром 23 сентября во Дворце Независимости в Минске.