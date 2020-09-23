Лукашенко и одиночество — как мир реагирует на тайную инаугурацию в Минске, фото — Белта

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Инаугурация Александра Лукашенко, который, несмотря на массовые акции протеста, решил провести ее без объявлений и приглашений, стала темой № 1 в международных новостях 23 сентября.

Большинство стран Европы она застала врасплох, но уже многие страны ЕС не признали легитимность Лукашенко. Украина заявила, что проведет экстренное совещание по этому поводу.

Лидер оппозиции и главный оппонент Лукашенко Светлана Тихановская назвала инаугурацию фарсом. Она считает, что «на самом деле Лукашенко просто ушел на пенсию», а его приказы силовым структурам больше нелегитимны.

Белорусская оппозиция намерена начать вечером 23 сентября бессрочную акцию протеста и неповиновения. Оппозиция назвала инаугурацию «спецоперацией под охраной ОМОНа, в обстановке таинственности и секретности, в узком кругу спешно привезенных чиновников, без „радостных граждан“ и дипломатического корпуса».

Германия, Литва, Эстония, Словакия и Латвия не признали легитимность инаугурации.

«Секретная» инаугурация в Беларуси не легитимизирует фальсификации выборов и статус главы государства. Жаль, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения, — заявили в МИД Латвии.

Сам Лукашенко во время инаугурации заявил, что «не может, не имеет права бросить белорусов», а «страну надо вернуть к безопасной жизни». Он также считает, что Беларуси «не состоялась „цветная революция“, поскольку это выбор белорусов».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская власть проведет срочные совещания для определения официальной позиции по поводу тайной инаугурации.

Министр на пресс-конференции в Ужгороде заявил, что ни один иностранный посол не был приглашен на мероприятие — «даже посол РФ, союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко».

По словам Кулебы, Украина считает, что выборы в Беларуси не были свободными, честными и прозрачными. Как написал глава МИД Словакии Иван Корчок, у Лукашенко «нет легитимности, чтобы управлять своей страной».

Представитель правительства Штеффен Зайберт заявил, что Германия не признает Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации. Представитель МИД Германии заявил, что Берлин хочет как можно скорее согласовать санкции Европейского Союза против Белоруси.

Кремль считает исключительно внутренним делом Беларуси назначение даты вступления в должность президента этой страны Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Для Москвы сегодняшние события также, по словам спикера Путина, стали неожиданными. Песков отказался комментировать проведение инаугурации Лукашенко.

Напомним, что сегодня Лукашенко в очередной раз вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске и заранее не анонсировалась.