Зеленский о Словакии — Хороший сосед лучше дальнего родственника

https://racurs.ua/n144220-zelenskiy-o-slovakii-horoshiy-sosed-luchshe-dalnego-rodstvennika.html

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Владимир Зеленский 24 сентября посетит с официальным визитом Словацкую Республику. В ходе визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений. Накануне визита в Братиславу глава государства назвал изданию Hospodárske noviny свой основной месседж для соседней страны.

Мы будем действовать согласно словацкой пословице «Хороший сосед лучше дальнего родственника». Также надеюсь, что еще при нынешнем поколении между Украиной и Словакией исчезнет шенгенская граница и обе страны будут принадлежать к единому европейскому пространству, — цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Также глава государства рассчитывает, что Братислава поддержит Киев на пути к восстановлению суверенитета и территориальной целостности. Кроме этого, президент отметил необходимость развития торгово-экономических отношений.