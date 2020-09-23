Зеленський про Словаччину — Добрий сусід важливіший, ніж далекий родич

https://racurs.ua/ua/n144220-zelenskyy-pro-slovachchynu-dobryy-susid-vajlyvishyy-nij-dalekyy-rodych.html

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Володимир Зеленський 24 вересня відвідає з офіційним візитом Словацьку Республіку. Під час візиту планується підписання низки двосторонніх угод. Напередодні візиту до Братислави глава держави оприлюднив в інтерв’ю виданню Hospodárske noviny свій основний меседж для сусідньої країни.

Ми діятимемо згідно зі словацьким прислів’ям «Добрий сусід важливіший, ніж далекий родич». Також сподіваюся, що ще за нинішнього покоління між Україною та Словаччиною зникне шенгенський кордон і обидві країни належатимуть до єдиного європейського простору, — цитує Зеленського прес-служба Офісу президента.

Також глава держави розраховує, що Братислава підтримуватиме Київ на шляху до відновлення суверенітету та територіальної цілісності. Окрім цього, президент наголосив на необхідності розвитку торговельно-економічних відносин.