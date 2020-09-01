Правила в’їзду до Болгарії, Словаччини та Угорщини змінюються з 1 вересня. Фото: euronews.com

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Умови в’їзду для українців вирішила спростити Болгарія. Нові умови запроваджуються на місяць.

Українці можуть в’їжджати в Болгарію без вимоги тесту на COVID-19 й карантину до 30 вересня. Відповідне рішення 31 серпня ухвалило Міністерство охорони здоров’я Болгарії. Про це повідомляє консульський відділ посольства України у Болгарії.

Громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документу, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, та без проходження 14-денного карантину, — повідомляє консульство.

Тим часом Словаччина з 1 вересня вводить нові тимчасові правила в’їзду для іноземців, зокрема й для українців — вимагатимуть підтвердження попередньої реєстрації на спеціальному сайті. Саме підтвердження надходитиме на електронну пошту, вказану при реєстрації.

А Угорщина через пандемію COVID-19 взагалі вирішила закрити кордони для громадян іноземних країн, оскільки в Угорщині днями розпочалася друга хвиля коронавірусу. З 1 вересня в’їхати до країни зможуть лише її громадяни.

Раніше повідомлялося, що Болгарія з 31 липня по 31 серпня спростила умови в’їзду для громадян України в умовах пандемії коронавірусу. Українцям у цей період не потрібно було пред’являти підтвердження тестування на COVID-19 та проходити 14-денний карантин після прибуття до Болгарії.