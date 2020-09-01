Організатору піраміди B2B Jewelry оголошено підозру в шахрайстві

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Організатору піраміди B2B Jewelry за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора оголошено про підозру у шахрайстві, а також відмиванні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Слідство встановило, що до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб, які відмивали отримані кошти за допомогою понад 100 підконтрольних юридичних осіб. Про це інформує прес-служба Офісу генпрокурора.

Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. В подальшому вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб, — зазначає ОГУ.

Справу проти підозрюваних порушено за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України.

В прокуратурі уточнили, що діяльність проекту супроводжувалася потужною рекламною кампанією задля залучення «найменш соціально захищених прошарків суспільства, без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності».

З метою легалізації коштів організатори B2B Jewelry придбали один з островів Дніпровського каскаду з об'єктами нерухомості, а також 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тис. дол. кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно. Загальна вартість придбаного майна оцінюється у понад 250 млн дол.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, — додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, силовики провели 48 обшуків в Київській, Вінницькій областях та в Одесі, вилучили комп’ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи щодо діяльності фінпіраміди. Разом з тим, організатор піраміди нещодавно дав інтерв’ю ЗМІ, в якому заявив, що B2B Jewelry продовжує працювати попри повідомлення ОГУ про припинення діяльності піраміди.