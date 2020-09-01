Организатору пирамиды B2B Jewelry объявлено подозрение в мошенничестве

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Организатору пирамиды B2B Jewelry прокуроры Офиса генпрокурора объявили о подозрении в мошенничестве, а также отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Следствие установило, что к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек, которые отмывали полученные средства с помощью свыше 100 подконтрольных фирм. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим образом, — отмечает ОГУ.

Дело против подозреваемых возбуждено по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В прокуратуре уточнили, что деятельность проекта сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения «наименее социально защищенных слоев общества, без опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности».

С целью легализации средств организаторы B2B Jewelry приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, а также 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долл. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество. Общая стоимость приобретенных активов оценивается в более 250 млн долл.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры предосторожности, — добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, силовики провели 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе, изъяли компьютерную и мобильную технику, подарочные сертификаты, документы о деятельности финпирамиды. Вместе с тем, организатор пирамиды недавно дал интервью СМИ, в котором заявил, что B2B Jewelry продолжает работать, несмотря на сообщение ОГУ о прекращении деятельности пирамиды.