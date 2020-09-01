Правила въезда в Болгарию, Словакию и Венгрию меняются с 1 сентября. Фото: euronews.com

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Условия въезда для украинцев решила упростить Болгария. Новые правила вводятся на месяц.

Украинцы могут въезжать в Болгарию без требования теста на COVID-19 и соблюдения карантина до 30 сентября. Соответствующее решение 31 августа приняло Министерство здравоохранения Болгарии. Об этом сообщает консульский отдел посольства Украины в Болгарии.

Гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина, — сообщает консульство.

Тем временем Словакия с 1 сентября вводит новые временные правила въезда для иностранцев, в том числе и украинцев — там будут требовать подтверждения предварительной регистрации на специальном сайте. Само подтверждение будет приходить на электронную почту, указанную при регистрации.

А Венгрия из-за пандемии COVID-19 вообще решила закрыть границы для граждан иностранных стран, поскольку в Венгрии на днях началась вторая волна коронавируса. С 1 сентября въехать в страну смогут только ее граждане.

Ранее сообщалось, что Болгария с 31 июля по 31 августа упростила условия въезда для граждан Украины в условиях пандемии коронавируса. Украинцам в этот период не нужно было предъявлять подтверждение тестирования на COVID-19 и проходить 14-дневный карантин по прибытии в Болгарию.