Лукашенко і самотність — як світ реагує на таємну інавгурацію у Мінську

https://racurs.ua/ua/n144221-lukashenko-i-samotnist-yak-svit-reaguie-na-taiemnu-inavguraciu-u-minsku.html

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Інавгурація Олександра Лукашенка, який попри масові акції протесту вирішив провести її без оголошень та запрошень, стала темою № 1 у міжнародних новинах 23 вересня.

Більшість країн Європи вона застала зненацька, але вже чимало країн ЄС не визнали легітимності Лукашенка. Україна заявила, що проведе термінову нараду з цього приводу.

Лідер опозиції і головний опонент Лукашенка Світлана Тихановська назвала інавгурацію фарсом. Вона вважає, що «насправді Лукашенко просто пішов на пенсію», а його накази силовим структурам більше нелегітимні.

Білоруська опозиція має намір почати увечері 23 вересня безстрокову акцію протесту і непокори. Опозиція назвала інавгурацію «спецоперацією під охороною ОМОНу, в обстановці таємничості і секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників, без „радісних громадян“ і дипломатичного корпусу».

Німеччина, Литва, Естонія, Словаччина і Латвія не визнали легітимність інавгурації.

«Секретна» інавгурація в Білорусі не легітимізує фальсифікацію виборів і статус глави держави. Прикро, що голоси білоруського народу і міжнародного співтовариства не мають значення, — заявили в МЗС Латвії.

Сам Лукашенко під час інавгурації заявив, що «не може, не має права кинути білорусів», а «країну треба повернути до безпечного життя». Він також вважає, що у Білорусі «не відбулася „кольорова революція“, оскільки це вибір білорусів».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська влада проведе термінові наради для визначення офіційної позиції щодо таємної інавгурації.

Міністр на прес-конференції в Ужгороді заявив, що жоден іноземний посол не був запрошений на захід — «навіть посол РФ, союзної держави, яка повністю підтримує Лукашенка».

За словами Кулеби, Україна вважає, що вибори в Білорусі не були вільними, чесними та прозорими.

Як написав глава МЗС Словаччини Іван Корчок, Лукашенко «не має легітимності, щоб керувати своєю країною».

Представник уряду Штеффен Зайберт заявив, що Німеччина не визнає Лукашенка президентом Білорусі навіть після його інавгурації. Представник МЗС Німеччини заявив, що Берлін хоче якомога швидше узгодити санкції Європейського Союзу проти Білорусі.

Кремль вважає виключно внутрішньою справою Білорусі призначення дати вступу на посаду президента цієї країни Олександра Лукашенка. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Для Москви сьогоднішні події також, за словами спікера Путіна, стали начебто несподіваними. Пєсков відмовився коментувати проведення інавгурація Лукашенка.

Нагадаємо, що сьогодні Лукашенко вкотре вступив на посаду президента Білорусі. Церемонія інавгурації пройшла в Палаці Незалежності в Мінську і заздалегідь не анонсувалася.