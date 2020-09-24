Олександр Лукашенко, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n144240-inavguraciya-lukashenka-ne-oznachaie-vyznannya-yogo-legitymnym-glavou-bilorusi-kuleba.html

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Інавгурація Олександра Лукашенка, яка вчора, 23 вересня, несподівано відбулася без попередніх оголошень та запрошень в Мінську, не означає визнання його легітимним главою Білорусі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про це у своєму Твіттері ввечері 23 вересня.

З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня (23 вересня — ред.) «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави, — наголосив Кулеба.

Міністр також запевнив, що Україна ніколи не втручалася у внутрішні справи свого північного сусіда та завжди підтримувала білоруський народ.

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Їх переможцем офіційного було проголошено багаторічного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Вибори спровокували масові протестні акції у Білорусі, учасники яких вважають їх результати сфальсифікованими на користь Лукашенка, а справжнім переможцем виборів опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Нагадаємо, інавгурація Лукашенка відбулася вранці 23 вересня у Палаці Незалежності в Мінську.