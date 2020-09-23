24 вересня Всесвітній день моря. Фото: zoo.kharkov.ua

https://racurs.ua/ua/n144239-24-veresnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-morya-ta-den-karavannyka.html

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24 вересня православна церква вшановує пам’ять святої Феодори Олександрійської.

У північні області в цей час вже приходили холоди, тому люди казали: «"Федорини вечірки — третя зустріч осені», «На Федору літо закінчується, а осінь починається». Вважалося, що до Федориного дня роботи в полі та на городі завершувалися.

Наші предки вважали святу Федору покровителькою озимих хлібів, тому в день її пам’яті ходили дивитися, як сходить озимина. Також 23 вересня влаштовували так звані капустяні вечірки — до однієї з господинь додому приходили гості й разом готували різноманітні страви із капусти.

Прикмети на 24 вересня:

Сильні сходи озимих — до доброго врожаю.

Бджоли літають — до пізньої зими.

Не можна починати жодних справ на Федору — погана прикмета.

24 вересня у світі відзначають Міжнародний день моря, який був заснований на 10 сесії Асамблеї Міжнародною морською організацією. Це свято відзначається з 1978 року. Всесвітній день моря присвячений проблемам екологічної безпеки морських перевезень, збереженню біоресурсів.

Крім того, завтра у світі відзначають Міжнародний день караванника, Всесвітній день проти патентів на програми та Національний день розділових знаків в США.

24 вересня в історії:

1852 рік — перший політ на дирижаблі з паровим двигуном здійснив француз Анрі Жиффар.

1960 рік — у США спустили на воду перший атомний авіаносець «Ентерпрайз».

1998 рік — у французькому Ліоні вперше провели операцію з трансплантації руки людині.

Нагадаємо, 23 вересня православні відзначали свято «осінніх» Павла та Петра. У світі відзначали Міжнародний день мов жестів, День шашок, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми.