Володимир Зеленський виступає на дебатах в ООН. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n144238-zelenskyy-vystupaie-na-debatah-v-oon-translyaciya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня в режимі відеозвернення бере участь у дебатах на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Через пандемію COVID-19 у 2020 році звернення глав держав і урядів відбуваються у віртуальному форматі. Виступ українського лідера запланований близько 22.30. Транслюються дебати за цим посиланням.

Як відомо, цьогорічна сесія Генеральної асамблеї ООН офіційно відкрилася 15 вересня, а щорічні загальні дебати розпочалися 22 вересня. Традиційно сесію відкрила Бризилія, а другими виступали Сполучені Штати Америки, оскільки на їхній території розташовується штаб-квартира ООН.

Через пандемію коронавірусу в 2020 році число делегатів від держав, що перебуватимуть безпосередньо в залі Генеральної асамблеї в Нью-Йорку, обмежена.

Нагадаємо, 22 вересня Офіс президента оприлюднив виступ Володимира Зеленського для віртуального засідання Генасамблеї з нагоди відзначення 75-ї річниці Організації Об'єднаних Націй. Зеленський наголосив, що окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що людство не засвоїло трагічний урок Другої світової війни.